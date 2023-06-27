Ходов Джиор Мысирбиевич 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходов Джиор Мысирбиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плиева Маша

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плиева Маша

Смерть
Неизвестно

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