Ходов Джиор Мысирбиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плиева Маша
Рождение ребёнка
1910
Смерть
Неизвестно