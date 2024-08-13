Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Власова Агафья Емельянова
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Власов Степан Емельянович
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Власова Настасья Емельянова
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович