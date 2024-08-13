Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Сырское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1775

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Власов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Власова Агафья Емельянова

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Власов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Власов Петр Емельянов

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Власов Тарас Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Власова Настасья Емельянова

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Власов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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