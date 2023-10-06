Ополовников Александр Викторович
Место рождениясело Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Дата рождения08.11.1911
Дата смерти26.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911
село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1940
Дочь: Филиппенко Мария Александровна
Мать ребёнка: Ополовникова Нина Викторовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Цыганова Елена Александровна
Мать ребёнка: Ополовникова Нина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
оветский и российский учёный, архитектор, реставратор, Почётный член Академии архитектуры, доктор архитектуры.
Смерть
26.12.1994
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: автокатастрофа | близ города