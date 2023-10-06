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Ополовников Александр Викторович

Место рождения

село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.11.1911

Дата смерти

26.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911

Отец: Ополовников Виктор Петрович

Мать: Ополовникова Мария Богдановна

село Поднаволок, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1940

Дочь: Филиппенко Мария Александровна

Мать ребёнка: Ополовникова Нина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Цыганова Елена Александровна

Мать ребёнка: Ополовникова Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ополовникова Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ополовникова Ольга Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
оветский и российский учёный, архитектор, реставратор, Почётный член Академии архитектуры, доктор архитектуры.
Смерть
26.12.1994
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: автокатастрофа | близ города
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