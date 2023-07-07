Сытенко Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСытенко Варвара

Сытенко Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сытенко Иван Денисович

Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич

Васильевка, Украина
Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Сытенко Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич

Васильевка, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликцева Галина Денисовна

Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытенко Денис Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Кременчуг, Украина