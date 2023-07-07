Сытенко Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич
Васильевка, Украина
Рождение ребёнка
09.11.1927
Сын: Сытенко Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич
Васильевка, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликцева Галина Денисовна
Отец ребёнка: Сытенко Денис Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кременчуг, Украина