Петренко Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1895
Дата смерти02.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895
Рождение ребёнка
15.02.1921
Дочь: Петренко Анна Павловна
Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Стеблянко Вера Павловна
Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич
Смерть
02.10.1993