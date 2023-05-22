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Петренко Варвара Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1895

Дата смерти

02.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Лихачев Гавриил Филиппович

Мать: Лихачева Пелагея Макаровна

Рождение ребёнка
15.02.1921

Дочь: Петренко Анна Павловна

Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Стеблянко Вера Павловна

Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Петренко Павел Павлович

Отец ребёнка: Петренко Павел Моисеевич

Смерть
02.10.1993
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