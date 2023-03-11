Астапчик Петр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапчик Петр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
33

Дочь: Астапчик Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Астапчик Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапчик Нина Петровна

Мать ребёнка: Астапчик Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапчик Петр Петрович

Мать ребёнка: Астапчик Дарья

Смерть
Неизвестно
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