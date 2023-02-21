Сексяева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяева Авдотья

Место рождения

д. Лабаз, Бузулукский округа, Уфимского наместничества, Российской Империи

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван

Мать: не указана

д. Лабаз, Бузулукский округа, Уфимского наместничества, Российской Империи
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сексяев Иван

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сексяев Иван (Меньшой)

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сексяев Фома

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья (Меньшая)

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сексяев Гаврила

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сексяев Гаврила

Смерть
Неизвестно
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