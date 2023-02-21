Сексяева Авдотья
Место рожденияд. Лабаз, Бузулукский округа, Уфимского наместничества, Российской Империи
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван
Мать: не указана
д. Лабаз, Бузулукский округа, Уфимского наместничества, Российской Империи
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сексяев Иван
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сексяев Фома
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья (Меньшая)
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сексяев Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сексяев Гаврила
Смерть
Неизвестно