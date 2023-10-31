Шарифуллина (Рахимова) Индира Булгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллина (Рахимова) Индира Булгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1974

Отец: Рахимов Булгар Идрисович

Мать: Рахимова Фаима

Рождение ребёнка
17.08.1997

Сын: Шарифуллин Наиль Маратович

Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович

Рождение ребёнка
27.09.2000

Сын: Шарифуллин Камиль Маратович

Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович

Рождение ребёнка
17.11.2012

Дочь: Шарифуллина Аделия Маратовна

Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарифуллин Марат Мунавирович

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