Шарифуллина (Рахимова) Индира Булгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1974
Отец: Рахимов Булгар Идрисович
Мать: Рахимова Фаима
Рождение ребёнка
17.08.1997
Сын: Шарифуллин Наиль Маратович
Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович
Рождение ребёнка
27.09.2000
Сын: Шарифуллин Камиль Маратович
Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович
Рождение ребёнка
17.11.2012
Дочь: Шарифуллина Аделия Маратовна
Отец ребёнка: Шарифуллин Марат Мунавирович
Бракосочетание
Неизвестно