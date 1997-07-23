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Григорьев Егор Сергеевич
Григорьев Егор Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1997
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Сергей Александрович
1969 г.р.
Мать
Григорьева (Акулова) Татьяна Николаевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1997
Отец:
Григорьев Сергей Александрович
Мать:
Григорьева Татьяна Николаевна
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