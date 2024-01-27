Отряскина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1940
Сын: Отряскин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Отряскин Михаил Константинович
с. Неклюдово, Кимрского р-на, Тверской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородулина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Отряскин Михаил Константинович
Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
Неизвестно