Отряскина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отряскина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1940

Сын: Отряскин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Отряскин Михаил Константинович

с. Неклюдово, Кимрского р-на, Тверской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отряскин Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородулина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Отряскин Михаил Константинович

Кимры, город Кимры, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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