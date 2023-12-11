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Мельник Светлана Евгеньевна
Мельник Светлана Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.?
Пол
Женский
Отец
Мельник Евгений Андреевич
1946 г.р.
Мать
Мельник Галина Сергеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
23.02.?
Отец:
Мельник Евгений Андреевич
Мать:
Мельник Галина Сергеевна
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