Мельник Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Светлана Евгеньевна

Мельник Светлана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.?

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?

Отец: Мельник Евгений Андреевич

Мать: Мельник Галина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close