Исаева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Татьяна Сергеевна

Исаева Татьяна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ти
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Сергей Андреевич

Мать: Артемьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1977

Дочь: Шаханова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1980

Дочь: Новожилова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close