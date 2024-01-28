Исаева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1977
Дочь: Шаханова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1980
Дочь: Новожилова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно