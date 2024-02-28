Ураков Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУраков Прокопий Степанович

Ураков Прокопий Степанович

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Ураков Степан Тимофеев

Мать: Уракова Евдокия Аверьяновна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Ураков Абрам Прокопьевич

Мать ребёнка: Уракова Мавра Яковлевна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Белоусова Настасья Прокопьевна

Мать ребёнка: Уракова Мавра Яковлевна

Призыв на военную службу
1804
Согласно РС 1811 года деревни Копылова (лист 043 №36)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Мавра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close