Ураков Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Уракова Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Белоусова Настасья Прокопьевна
Мать ребёнка: Уракова Мавра Яковлевна
Призыв на военную службу
1804
Согласно РС 1811 года деревни Копылова (лист 043 №36)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Мавра Яковлевна
Смерть
Неизвестно