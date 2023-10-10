Юрков Харитон
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Юрков Никифор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Санников Варвара Харитоновна
Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Юрков Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Юрков Евстигней Харитонович
Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Решкин Полина Харитоновна
Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрков Ксения Кирилловна
Смерть
1955
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика