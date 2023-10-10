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Юрков Харитон

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Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Юрков Никифор

Мать: ?

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Санников Варвара Харитоновна

Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Юрков Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Юрков Назар Харитонович

Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Юрков Евстигней Харитонович

Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Решкин Полина Харитоновна

Мать ребёнка: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрков Ксения Кирилловна

Смерть
1955
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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