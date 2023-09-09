Комлев Семён Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Дочь: Комлева Александра Семёновна
Мать ребёнка: Комлева Анна Савельевна
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Смерть
После 1914