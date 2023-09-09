Комлев Семён Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Семён Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Дочь: Комлева Александра Семёновна

Мать ребёнка: Комлева Анна Савельевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Смерть
После 1914
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