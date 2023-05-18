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Щербинин Андрей Пантелеевич

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Щербинин Пантелей Карпович

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Щербинин Терентей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Щербинин Трофим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Щербинина Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Матрона Макаровна

Смерть
Неизвестно
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