Щербинин Андрей Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Щербинин Пантелей Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Щербинин Терентей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Щербинин Трофим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Щербинина Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно