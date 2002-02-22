Роговский Ольгерт Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговский Ольгерт Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роговский Адам Вацлавович

Мать: Роговская Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
21.11.?

Дочь: Леонова Инна Ольгертовна

Мать ребёнка: Роговская Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роговская Люся Ольгертовна

Мать ребёнка: Роговская Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роговская Елизавета Федоровна

Смерть
22.02.2002
Москва, город федерального значения Москва
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