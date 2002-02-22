Роговский Ольгерт Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.?
Дочь: Леонова Инна Ольгертовна
Мать ребёнка: Роговская Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роговская Люся Ольгертовна
Мать ребёнка: Роговская Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2002
Москва, город федерального значения Москва