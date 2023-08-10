Матвеев Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владислав Александрович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1974

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1975
Самара, Самара, Самарская область
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