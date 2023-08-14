Соколов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Ефим Андрианович
Мать: Соколова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Лукерия (Люся) Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпекина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынцева Августина (Гутя) Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно