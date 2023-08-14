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Соколов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ефим Андрианович

Мать: Соколова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Лукерия (Люся) Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпекина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынцева Августина (Гутя) Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Мария Феногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Феногеновна

Смерть
Неизвестно