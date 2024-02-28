Зайцева (Грачева) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грачев Егор
Мать: Грачева Алена
Рождение ребёнка
09.09.1927
Отец ребёнка: Зайцев Кузьма Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Василий
Смерть
Неизвестно