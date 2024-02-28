Зайцева (Грачева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Грачева) Мария Егоровна

Место рождения

Истра, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грачев Егор

Мать: Грачева Алена

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1927

Сын: Зайцев Виталий Кузмич

Отец ребёнка: Зайцев Кузьма Акимович

Истра, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Кузьма Акимович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий

Истра, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Василий

Смерть
Неизвестно
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