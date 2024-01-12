Родионов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Близнец Виктора Анатольевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно