(Скрипник) Надежда Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1946
Сын: Севастьянов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Севастьянов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Константин Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно