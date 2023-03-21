(Скрипник) Надежда Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скрипник) Надежда Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1946

Сын: Севастьянов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Севастьянов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Константин Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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