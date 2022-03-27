Минеев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1961
Дата смерти27.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961
Отец: Минеев Иван Григорьевич
Мать: Минеева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Ольга Васильевна
Ровеньки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
27.03.2022