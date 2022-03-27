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Минеев Владимир Иванович

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Место рождения

Першотравенск, Дніпропетровська область

Дата рождения

08.09.1961

Дата смерти

27.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1961

Отец: Минеев Иван Григорьевич

Мать: Минеева Лидия Николаевна

Першотравенск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
29.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Ольга Васильевна

Ровеньки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
27.03.2022
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