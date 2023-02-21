Матрона Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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