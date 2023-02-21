Матрона Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно