Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семенович

Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1818

Сын: Игнат Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Киреан Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1840
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область