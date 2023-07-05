Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Игнат Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Киреан Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840