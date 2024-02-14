Манойло (Корсун) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Корсун Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Манойло Василий
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Манойло Григорий Петрович
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Семко (Манойло) Пелагея
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1918
Сын: Манойло Николай
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.1921
Дочь: Глушек (Манойло) Анна
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.1921
Дочь: Шульга (Манойло) Мария
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Манойло Михаил
Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно