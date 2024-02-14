Манойло (Корсун) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло (Корсун) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Корсун Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Манойло Василий

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Манойло Григорий Петрович

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Семко (Манойло) Пелагея

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1918

Сын: Манойло Николай

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.02.1921

Дочь: Глушек (Манойло) Анна

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.02.1921

Дочь: Шульга (Манойло) Мария

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Манойло Михаил

Отец ребёнка: Манойло Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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