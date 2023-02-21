Чабан (Манаенкова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970
Рождение ребёнка
31.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чабан Юрий Михайлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.2004
Дочь: Чабан Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Чабан Юрий Михайлович
Москва, город федерального значения Москва