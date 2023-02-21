Чабан (Манаенкова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чабан (Манаенкова) Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1970

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970

Отец: Манаенков Николай Степанович

Мать: Манаенкова Светлана Степановна

Рождение ребёнка
31.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чабан Юрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.2004

Дочь: Чабан Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Чабан Юрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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