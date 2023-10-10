Лобанов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1882
Дата смерти17.05.1915
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882
Отец: Лобанов Иван Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Евграф Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Татьяна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.05.1915