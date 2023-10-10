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Лобанов Тимофей Иванович

Место рождения

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.12.1882

Дата смерти

17.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882

Отец: Лобанов Иван Васильев

Мать: не указана

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Евграф Тимофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Татьяна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.05.1915
Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
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