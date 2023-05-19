Веселова елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселова елизавета

Веселова елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1911

Сын: Веселов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Веселов иван Андреевич не точно

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение
Около 1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close