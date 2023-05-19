Веселова елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1974
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1911
Отец ребёнка: Веселов иван Андреевич не точно
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение
Около 1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно