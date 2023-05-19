Даниил Максимович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Максим Евсеевич
Мать: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никита Данилович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Данилович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Семен Данилович
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: София Даниловна
Мать ребёнка: Федосья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Максимовна
Смерть
1786