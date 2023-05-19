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Даниил Максимович

Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Максим Евсеевич

Мать: Евдокия Евсеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никита Данилович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Данилович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Семен Данилович

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: София Даниловна

Мать ребёнка: Федосья Максимовна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Максимовна

Смерть
1786
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