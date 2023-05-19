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Останин Никита Маркелов

Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Останин Мартын (Маркел) Артемьев

Мать: Останина Варвара Карпова

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Останина Параскева Сысоева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Останина Параскева Сысоева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Параскева Сысоева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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