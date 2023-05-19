Останин Никита Маркелов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Останина Параскева Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Останина Параскева Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811