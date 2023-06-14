Лебедева София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1942

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кокуркин Юрий Николаевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область