Лебедева София Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1942
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кокуркин Юрий Николаевич
Вичуга, Вичуга, Ивановская область