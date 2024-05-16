Гриб Емельян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГриб Емельян

Гриб Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриб) Фекла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриб) Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриб) Софья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Беларусь, Самохваловичи
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гриб Владимир Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Беларусь, Самохваловичи
Смерть
Неизвестно

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