Гриб Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриб) Фекла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриб) Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриб) Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Беларусь, Самохваловичи
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гриб Владимир Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Беларусь, Самохваловичи
Смерть
Неизвестно