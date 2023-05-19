Горчакова (Сердцова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Сердцов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1848
Рождение ребёнка
05.10.1852
Дочь: Пелагия Дмитриева
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1857
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1861
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Горчаков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1869
Сын: Горчаков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно