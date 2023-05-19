Горчакова (Сердцова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Сердцова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сердцов Михаил Иванович

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.11.1848

Муж: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1852

Дочь: Пелагия Дмитриева

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Горчаков Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Горчаков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1861

Сын: Горчаков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Горчаков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1869

Сын: Горчаков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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