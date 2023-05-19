Акимов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1921
Дата смерти09.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 28.10.1940
Место призыва - Тепло-Огаревский РВК, Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Акимова Антипова Мария Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1941