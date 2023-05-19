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Акимов Иван Егорович

Место рождения

Воронцовка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.10.1921

Дата смерти

09.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
С 28.10.1940
Место призыва - Тепло-Огаревский РВК, Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Акимова Антипова Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
09.12.1941
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