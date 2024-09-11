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Мурзадеров Тихон Александрович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Мурзадеров Иван Тихонович

Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Филькина (Мурзадерова) Вера Тихоновна

Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
06.08.1931

Сын: Мурзадеров Трофим Тихонович

Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
08.02.1933

Дочь: (Мурзадерова) Степанида Тихоновна

Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Павлова (Мурзадерова) Тамара Тихоновна

Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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