Мурзадеров Тихон Александрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Род
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1927
Сын: Мурзадеров Иван Тихонович
Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Филькина (Мурзадерова) Вера Тихоновна
Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
06.08.1931
Сын: Мурзадеров Трофим Тихонович
Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
08.02.1933
Дочь: (Мурзадерова) Степанида Тихоновна
Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Павлова (Мурзадерова) Тамара Тихоновна
Мать ребёнка: (Манзурова) Ульяна Анисимовна
Смерть
Неизвестно