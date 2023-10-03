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Зарубин Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1887 ст.

Жена: Зарубина Татьяна Яковлевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Зарубина Татьяна Яковлевна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.158-160 (Рождение №-8ж)
Смерть
1904
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