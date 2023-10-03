Зарубин Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1887 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Зарубина Татьяна Яковлевна
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.158-160 (Рождение №-8ж)
Смерть
1904