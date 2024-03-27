Хубайда
Место рожденияс.Средняя Серда Мульминскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Средняя Серда Мульминскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1900
Сын: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы
Отец ребёнка: Мухамадвали Зиганша Улы
с.Средняя Серда Мульминскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно