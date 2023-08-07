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Ефросинья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лаврентий Семенович

Мать: Анна Ильинична

Рождение ребёнка
04.03.1866

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Егор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно