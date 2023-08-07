Ефросинья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Лаврентий Семенович
Мать: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
04.03.1866
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно