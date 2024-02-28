Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Максим Ефремов
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Максим Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Степанида Максимова
Отец ребёнка: Максим Ефремов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Арина Максимова
Отец ребёнка: Максим Ефремов
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Алексей Максимов
Отец ребёнка: Максим Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ефремов
Смерть
Неизвестно