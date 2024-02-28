Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Максим Ефремов

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Максим Ефремов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Степанида Максимова

Отец ребёнка: Максим Ефремов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Арина Максимова

Отец ребёнка: Максим Ефремов

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Алексей Максимов

Отец ребёнка: Максим Ефремов

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ефремов

Смерть
Неизвестно
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