Кузовёнкова (Жидкова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения31.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1963
Отец: Жидков Пётр Петрович
Мать: Жидкова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Сотникова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кузовёнков Николай
Рождение ребёнка
04.07.1998
Дочь: Кузовёнкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кузовёнков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузовёнков Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Клёпов ?
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер.