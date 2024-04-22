Кузовёнкова (Жидкова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовёнкова (Жидкова) Галина Петровна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1963

Отец: Жидков Пётр Петрович

Мать: Жидкова Нина Николаевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Сотникова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кузовёнков Николай

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.07.1998

Дочь: Кузовёнкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кузовёнков Николай

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовёнков Николай

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Клёпов ?

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Фельдшер.
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