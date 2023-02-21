Семёнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1917
Отец: Семёнов Михаил
Мать: Семёнова Вера
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Ирина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Ирина
р-н Колыма, п.Ягодный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Ирина
Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
г.Пенза, Западное кл.