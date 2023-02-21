Семёнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1917

Отец: Семёнов Михаил

Мать: Семёнова Вера

Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Ирина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Ирина

р-н Колыма, п.Ягодный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Ирина

Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
г.Пенза, Западное кл.
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