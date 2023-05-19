Бастрыкин Федор Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
05.10.1890
Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова
Рождение ребёнка
29.12.1896
Сын: Бастрыкин Вов Василий Федорович
Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова
Рождение ребёнка
13.07.1899
Сын: Бастрыкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова
Смерть
Неизвестно