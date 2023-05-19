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Бастрыкин Федор Дементьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Мать: Хрящева Анастасия Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Бастрыкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.12.1896

Сын: Бастрыкин Вов Василий Федорович

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Бастрыкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Лихова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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