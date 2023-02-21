Мирошниченко Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1950

Дата смерти

08.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1972

Дочь: Чудина Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольницкая Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Валентина Яковлевна

Смерть
08.03.1991
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