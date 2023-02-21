Мирошниченко Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1950
Дата смерти08.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1972
Дочь: Чудина Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольницкая Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1991