Федотова Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Параскева Гавриловна

Федотова Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Федотов Василий

Отец ребёнка: Федотов Лавр Федорович

Рождение ребёнка
09.04.1865

Сын: Федотов Трофим Лаврович

Отец ребёнка: Федотов Лавр Федорович

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Лавр Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close