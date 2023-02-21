Федотова Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Федотов Василий
Отец ребёнка: Федотов Лавр Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1865
Отец ребёнка: Федотов Лавр Федорович
Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно