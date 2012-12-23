(Суханова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1926
Дата смерти23.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926
Родилась 9 декабря, но по документам 14
Рождение ребёнка
14.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич
Смерть
23.12.2012
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край