(Суханова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суханова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

14.12.1926

Дата смерти

23.12.2012

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926

Отец: Суханов Василий Александрович

Мать: Екатерина Александровна

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Родилась 9 декабря, но по документам 14
Рождение ребёнка
14.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Григорий Яковлевич

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
23.12.2012
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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