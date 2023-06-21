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Mihkel
Mihkel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1781
Дата смерти
1794
Пол
Мужской
Отец
Hans
1752 г.р.
Мать
Liisu
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1781
Отец:
Hans
Мать:
Liisu
Смерть
1794
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