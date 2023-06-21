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Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1781

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1781

Отец: Hans

Мать: Liisu

Смерть
1794