Бойко Христина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Христина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
Неизвестно
Место жительства
1912
Восприемник
10.06.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Антонины Авксентьевны Бойко Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Авксентий Иоаннов Бойко и законная жена его Кристина Иоаннова, оба православные Во... Показать все
Смерть
Неизвестно

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