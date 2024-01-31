Бойко Христина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Место жительства
1912
Восприемник
10.06.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение Антонины Авксентьевны Бойко Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Авксентий Иоаннов Бойко и законная жена его Кристина Иоаннова, оба православные Во... Показать все
Смерть
Неизвестно