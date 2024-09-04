Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кононов

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Васса Кононова

Отец ребёнка: Григорий Кононов

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Матфей Кононов

Отец ребёнка: Григорий Кононов

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Филаретов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Кононов

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Параскева Кононова

Отец ребёнка: Григорий Кононов

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Петр Кононов

Отец ребёнка: Григорий Кононов

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1825

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