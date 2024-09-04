Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кононов
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Васса Кононова
Отец ребёнка: Григорий Кононов
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Матфей Кононов
Отец ребёнка: Григорий Кононов
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Филаретов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Кононов
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Параскева Кононова
Отец ребёнка: Григорий Кононов
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Петр Кононов
Отец ребёнка: Григорий Кононов
Смерть
После 1825