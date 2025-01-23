Соловьев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соловьева) Мария
Мать ребёнка: Соловьева (Осетрова) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева (Осетрова) Юлия